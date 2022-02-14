Dehşeti yaşatan polis memuru tutuklandı

Bursa’da okul müdiresi olan eski eşini başka bir erkekle aynı otomobil içinde görünce cinnet geçiren ve eski karısını öldürüp, 2 kişiyi ise yaralayan polis memuru, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın hemen ardından nokta görevlisi polisler tarafından olay yerinde gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan Bilal A. (52), adliyeye sevk edilmesinin ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama kararı verilmesinin ardından cezaevine gönderildi.

Yaşanan olayda yaralanarak hastanede tedavi altına alınan 2 kişiden Yahya A.’nın (48) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Şeyma Ü.’nün (17) ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi’nde 12 Şubat’ta, Sakarya Ortaokulu Müdiresi Yasemin Ağır’ın (45) kullandığı 26 DC 016 plakalı otomobili gören eski eşi polis memuru Bilal A., Yahya A.’nın da bulunduğu aracı durdurmasını istedi. Araçtakiler indikten sonra tabancasını çıkaran Bilal A., Yahya A. ile bir süre boğuştuktan sonra silahını ateşledi. Tabancadan çıkan kurşunlar Yahya A.’ya, bir çocuk annesi Yasemin Ağır’a ve yoldan geçen Şeyma Ü.’ye isabet etti.

Bilal A. olay yerinde sabit görevli olan meslektaşları tarafından gözaltına alınmış, yaralanan 3 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Yasemin Ağır, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.