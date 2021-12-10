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Demir korkulukları çalmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

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Kırklareli’nde Devlet Su İşlerine ait köprünün demir korkuluklarını keserek çalmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Demir korkulukları çalmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı
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Kırklareli’nde Devlet Su İşlerine ait köprünün demir korkuluklarını keserek çalmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, Şeytandere köprüsünün demir korkuluklarını keserek çalmaya çalışıldığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler Şeytandere köprüsüne gittiğinde Devlet Su İşlerine ait olan köprünün korkuluklarını kesmeye çalışan B.K (32), M.K. (30) ve A.K’yi (25) suçüstü yakaladı.

Ekiplerce şüpheliler gözaltına alınırken suçta kullanılan malzemelere el konuldu.

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