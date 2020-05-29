Demokratlar Platformundan TELE1 Televizyonu önünde siyah çelenkli protesto

Gazeteci Merdan Yanardağ’ın TELE1 ekranlarında Adnan Menderes hakkındaki açıklamalarının ardından “Demokratlar Platormu” üyeleri televizyon binası önünde protesto gerçekleştirerek siyah çelenk bıraktı.
TELE1 Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Merdan Yanardağ’ın sahibi olduğu televizyon kanalında dün yaptığı programda, Türkiye Cumhuriyeti 9’uncu Başbakanı Adnan Menderes hakkında söylediği “Bebek katili olan Menderes’ten demokrasi kahramanı çıkmaz olmaz... Sevgilisinden doğan çocuğu öldürtüp makam şoförüne gömdüren birisi..” açıklaması yoğun tepkilere yol açmıştı. Açıklamanın ardından bugün, Demokratlar Platformu üyeleri kanalın Sarıyer’de bulunan binası önünde bir araya geldi. Platform üyeleri adına konuşan genel başkan Harun Hınız, “Merdan Yanardağ’ın rahmetlik Menderes için yaptığı hakaretleri kabul etmiyor, şiddetle kınıyor ve kendisine iade ediyoruz” dedi.
“Algı operasyonları devam ediyor”
“Menderes ile başlayan davayı, Recep Tayyip Erdoğan’ın soylu yürüyüşüyle devam ettireceğiz”
Platform genel başkanı Harun Hınaz konuşmasının devamında, “Bu zihniyet 74 yıldır milli iradenin sesi olan, milletle devleti barıştıran demokrasi anlayışına, milli iradenin özgürlük vurgusuna, Menderes’ten Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a kadar alçakça iftiralarına ve yalanlarına devam etmektedir. Onlar ne yaparsa yapsınlar, bizim gönlümüzdeki Menderes sevgisini, ülke, ezan, bayrak sevgisini asla silemeyecekler. Biz doğru bildiğimiz yolda, milletimizle birlik ve beraberlik, ülkemizin bütünlüğü içerisinde gelecek kuşaklara, Menderes ile başlayan bu davayı, Recep Tayyip Erdoğan’ın soylu yürüyüşü ile beraber tarihin sonuna kadar devam ettireceğiz. TELE 1 Televizyonunu ve Merdan Yanardağ’ı, yapmış olduğu bu çirkin açıklamaları geri almaya davet ediyoruz ve bu açıklamaları kendi şahsıyla aynı zihniyeti taşıyan bütün unsurlara aynen iade ediyoruz. Menderes sevgimiz, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, az önce ifade ettiğim gibi, tarihe doğru soylu yürüyüşümüze aslanlar gibi devam edeceğiz” ifadelerini kullanarak basın açıklamasını tamamladı.
Demokratlar Platformu Genel Başkanı Harun Hınız’ın konuşmasının ardından, platform üyelerince TELE1 Televizyonu önüne siyah çelenk bırakılarak hatıra fotoğrafı çektirildi. Platform üyeleri çelenk bırakılmasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.