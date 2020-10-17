Denetime çıkan ilçe kaymakamı, dolu yolcu minibüsüne müdahale etti

Arnavutköy’de Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ilçe kaymakamı ve ilçe emniyet müdürü de katıldı. Yapılan denetimler esnasında caddeden geçen ve ayakta yolcu olan dolmuşa ilçe kaymakamı müdahale etti. Ayaktaki yolcular indirildi şoföre cezai işlem uygulandı.
Denetimlerle ilgili konuşan ilçe kaymakamı Ahmet Odabaş, “Sağlığımız için Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi İstanbul’un Arnavutköy İlçesinde de bugün Emniyet güçlerimizin destekleriyle denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ben de bugün her hafta olduğu gibi denetimlere katıldım. Yaptığımız denetimlerde vatandaşlarımızın genel olarak maske kullanımına uyduğunu görebiliyoruz ancak daha fazla dikkat etmemiz gerekmektedir. Özellikle de toplu taşımalar hastalık konusunda en tehlikeli yerler. Vatandaşlarımızdan özellikle de ayakta binmemelerini rica ediyorum. Akşam ve sabah saatlerinde var olan tehlikenin farkındayız o saatlerde ekiplerimizi daha yoğun şekilde sahaya çıkartıyoruz ancak o saatler için alınabilecek önlem sefer sayılarının arttırılmasıdır” şeklinde konuştu.