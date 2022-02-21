Denetimlerde yakalanmamak için denize zula yapmışlar

Karaköy’de denetimlerden kaçmaya çalışanlar kaçak trol avcılığında kullanılan toplam 2 çift trol kapısı, 100 metrelik 2 takım trol ağı ve 100 metrelik 2 takım trol halatını Marmara Denizi’ne zulaladı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü ekipleri malzemeleri vinç yardımıyla denizden tek tek çıkardı.

Marmara Denizi Fenerbahçe önlerinde plastik bir kutuya bağlı ip görüldüğü ve yine aynı şekilde Karaköy Şehir Hatları İskelesi önlerinde de iskeleye bağlı şekilde deniz içinde ’Zula’ olarak tabir edilen şekilde gizlenmiş cisimler görüldüğü ihbarları yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Operasyona Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Güney İstanbul Kolluk Destek Tim Komutanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Yapılan denetimlerde, Marmara Denizi Fenerbahçe önlerinde ve Karaköy Vapur İskelesinde deniz içinde ’Zula’ olarak tabir edilen şekilde saklanan kaçak trol avcılığında kullanılan toplam 2 çift trol kapısı, 100 metrelik 2 takım trol ağı ve 100 metrelik 2 takım trol halatı vinçli bir tekneyle deniz içinden çıkartıldı. El konulan bu istihsal vasıtalarının mülkiyetlerinin kamuya geçirilmesi kararı alınması için yediemin limanına teslim edildi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, denetimlerin denetimlerin paydaş kuruluşlarımızla beraber 7 gün 24 saat aralıksız devam ettiğini belirtti.