Denizde kaybolan AA çalışanını arama çalışmaları sürüyor

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Üsküdar Kuzguncuk’ta denize girdikten sonra kaybolan, Anadolu Ajansı’nda ulaştırma servisinde görevli Ali Asaroğlu’nu arama çalışmaları sürüyor.

Denizde kaybolan AA çalışanını arama çalışmaları sürüyor
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Üsküdar Kuzguncuk’ta denize girdikten sonra kaybolan, Anadolu Ajansı’nda ulaştırma servisinde görevli Ali Asaroğlu’nu arama çalışmaları sürüyor.

AA ulaştırma servisinde şoför olarak görev yapan 48 yaşındaki Ali Asaroğlu 48, 11 Temmuz’da bir arkadaşıyla gittiği Üsküdar Kuzguncuk sahilinde serinlemek için denize girdi, daha sonra bir anda gözden kayboldu.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince İstanbul Boğazı’nda yürütülen ve dün akşam saatlerinde havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmaları, bugün sabah erken saatlerde tekrar başladı.

Bot, tekne ve dalgıçların yer aldığı çalışmalar, kıyılarda ve açıkta devam ederken, Asaroğlu’nun yakınlarının da bölgede bekleyişi sürüyor.
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