Denize atlayan kadın, 2 bin 500 metre açıkta kurtarıldı

Bostancı sahilinde denize atlayan bir kadın, yaklaşık 2 bin 500 metre açıkta kurtarıldı. Denizden çıkmak istemeyen kadın, 1 saat süren ikna çabaları sırasında bayılınca sahil güvenlik tarafından denizden çıkarıldı.

Bostancı sahilinde bir kadın, iddiaya göre çantasını bırakarak denize atladı. İhbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri ile DAK-SAR ekipleri tarafından denizde arama çalışmaları yürütüldü. Denize atlayan kadın, yüzerek gittiği 2 bin 500 metre açıkta ekipler tarafından bulundu. Kadın, tekneye bindirilmek için ikna edilmeye çalışıldıysa da başarılı olunamadı. Kadın, yaklaşık bir saat süren ikna çalışmaları sırasında denizin ortasında baygınlık geçirdi. Baygınlık geçiren kadın, sahil güvenlik ekiplerince tekneye alınarak kurtarıldı. Kadın, daha sonra ekipler tarafından Suadiye sahiline çıkarılarak ambulansa telsim edildi.