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Denizin ortasında polis ile avcıların kovalamacası böyle kaydedildi

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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tekne ile midye avcılığı yapan iki şüpheli, hem deniz polisinin "dur" ihtarına uymadı hem de topladıkları midyeleri panikle denize atarak kaçmaya devam etti. Şahıslar, kovalamacanın ardından yakalandı.

Denizin ortasında polis ile avcıların kovalamacası böyle kaydedildi
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tekne ile midye avcılığı yapan iki şüpheli, hem deniz polisinin "dur" ihtarına uymadı hem de topladıkları midyeleri panikle denize atarak kaçmaya devam etti. Şahıslar, kovalamacanın ardından yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Körfez ilçesinde bulunan iskele civarında yasak midye avcılığı yapıldığı bilgisine ulaşan deniz polisi, gece saatlerinde bölgeye intikal etti. Polis, 1’i dalgıç kıyafetli olmak üzere iki şahsın yaklaşık 5 metrelik tekne ile midye avlandığını fark etti. Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler, Karamürsel istikametine doğru kaçmaya başladı. Aynı zamanda şahıslar, polis ekiplerinin onları fark etmesine rağmen topladıkları midyeleri panikle denize attı. Yaşanan kovalamacanın ardından tekneyle liman altına saklanan M.G. ve T.G. yakalandı. Tekneye el konulurken, şahıslar hakkında da işlem başlatıldı.

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