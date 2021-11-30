Denizin taşmasını önlemek için adeta baraj yaptılar

Balıkesir’in Edremit ilçesinde etkili olan lodos fırtınası sebebiyle Altınkum Mahallesinde yaşanan deniz suyu taşkını devam ederken, Edremit Belediyesi ekipleri suyun ilerleyişini kesmek için belirlenen çeşitli yerlere adeta ağır iş makinaları ile barajlar yapıyor.

Sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran lodos fırtınasıyla birlikte Edremit’in Altınkum Mahallesi deniz sularının altında kaldı. Edremit Burhaniye sahil yolunun da bulunduğu mahalle kısa sürede sular altında kaldı. Cadde ve sokaklar yaklaşık yarım metrelik su ile doldu. Bölgeye girişler polis ve zabıta ekipleri tarafından kesildi. Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ağır iş makineleri kamyonlar ile getirilen dolgu malzemeleri ile su geçişlerinin yoğun olduğu bölgelerde çalışma başlattı. Kamyonlar ile getirilen dolgu malzemeleri ile adeta küçük barajlar yapılarak sahil bölgesinden iç kesimlerin deniz suyunun akışının önüne geçilmesi hedeflendi. Ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.