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Dere yatağına düşen büyükbaş hayvanı itfaiye ekipleri kurtardı

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Kocaeli’de dere yatağında mahsur kalan büyükbaş hayvanı, itfaiye ekipleri kurtarılıp sahibine teslim etti.

Dere yatağına düşen büyükbaş hayvanı itfaiye ekipleri kurtardı
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Kocaeli’de dere yatağında mahsur kalan büyükbaş hayvanı, itfaiye ekipleri kurtarılıp sahibine teslim etti.

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Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Acısu mevki dere yatağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yoldan geçen vatandaşlar, İsmail Yiğit’e ait olduğu öğrenilen büyükbaş hayvanın yaklaşık 2 metre derinliğinde altı bataklık olan derede mahsur kaldığını gördü. Kendi imkanları ile hayvanı çıkaramayan vatandaşlar durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen ekipler, müdahalede bulunarak büyükbaş hayvanı mahsur kaldığı yerden çıkararak sahibine teslim etti.

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