Derede mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde derenin ortasında mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan köpeğin, dere kenarında kendisini bekleyen bir diğer köpekle sevimli halleri ise yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Olay, sabah saatlerinde İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi üzerindeki derede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, derenin ortasında bulunan alanda köpeğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla köpeği sepete alarak, mahsur kaldığı yerden kurtardı. Derenin dışında bulunan bir diğer köpek ise itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi. Köpeklerin sevimli halleri yüzlerde tebessüm oluşturdu.