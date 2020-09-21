banner3088

Dernekte kumar oynarken yakalanan 23 kişiye 50 bin lira para cezası

KÜÇÜKÇEKMECE'DE KUMAR OYNANDIĞI BELİRLENEN BİR DERNEKTEKİ 23 KİŞİYE TOPLAM 50 LİRANIN ÜZERİNDE PARA CEZASI UYGULANDI. KUMARHANEYE ÇEVRİLEN DERNEK MÜHÜRLENDİ.

Dernekte kumar oynarken yakalanan 23 kişiye 50 bin lira para cezası

Küçükçekmece’de kumar oynandığı belirlenen bir dernekteki 23 kişiye toplam 50 liranın üzerinde para cezası uygulandı. Kumarhaneye çevrilen dernek mühürlendi.

Edinilen bilgilere göre, olay, bugün Küçükçekmece ilçesi Gültepe Mahallesi Şehit Özcan Demirci Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir dernekte kumar oynandığı ihbarını alan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adresi takibe aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, derneğin bulunduğu caddeye yaklaşıldığında, binanın önünde bulunan ve “gözcü” olarak tabir edilen Sabahattin B. adlı bir kişinin polisi görünce telsizle bir yere bilgi aktardığı tespit edildi. Telsizle kumar oynanan derneğe bilgi aktaran Sabahattin B. yakalanırken, lokale baskın yapan polis, içeride kumar masaları, pullar, izleme bilgisayarı ve para sayma makinası ile karşılaştı. Söz konusu malzemelere el konulurken, dernekte bulunan 23 kişiye “Kumar oynamak” ve “1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi” gereğince toplam 50 bin 905 lira para cezası uygulandı.

Kumarhaneye çevrilen dernek mühürlendi

Derneğin odalarının masa ve sandalyeler konularak kumarhaneye çevrildiği görülürken, dernek yöneticilerinden Dursun K., Hasan Murat K. ve Sabahattin B., adlı şahıslara ise adli işlem yapıldı. Korona virüs sebebiyle getirilen kısıtlamalara uymayan 23 kişiye toplam 50 bin 905 lira cezanın kesildiği dernek, Küçükçekmece İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İstanbul’da DHKP-C operasyonu
İstanbul’da DHKP-C operasyonu
  1. ASAYİŞ

banner3196

banner3552

banner3197