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“Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme” suçundan tutuklu olan iş insanı Osman Kavala hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak 2. iddianame hazırlandı. İddian

“Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme” suçundan tutuklu olan iş insanı Osman Kavala hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak 2. iddianame hazırlandı. İddianame İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

“Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme” suçundan tutuklu olan iş insanı Osman Kavala hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak 2. iddianame hazırlandı. İddian
“Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme” suçundan tutuklu olan iş insanı Osman Kavala hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak 2. iddianame hazırlandı. İddianame İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
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