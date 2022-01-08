Devrilen kamyonun altında kalan sürücü ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde taş ocağında devrilen hafriyat kamyonunun altında kalan sürücüsü ağır yaralandı.
Olay, İnegöl’ün Baykoca Mahallesi mevkiinde faaliyet gösteren taş ocağında meydana geldi. Sürücü Önder Yaylagülü (47) Yönetimindeki kamyon, taş ocağındaki yamaçta kontrolden çıkarak devrildi. Devrildiği sırada camdan dışarıya fırlayan sürücü, kamyonun altında kalarak ağır yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından kurtarılan şoför, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesine alınan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.