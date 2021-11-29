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Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

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Sakarya’nın Erenler ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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Sakarya’nın Erenler ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Havva Satır idaresindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü traktörün altında kalırken, olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kadını bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Satır’ın cansız bedeni savcının incelemesi sonrasında morga kaldırılırken, jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

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