DHKP-C operasyonunda el yapımı patlayıcı ele geçirildi

İstanbul’da terör örgütü DHKP-C’ye yönelik yapılan operasyonda 1 kilo 450 gram ağırlığında kimyasal maddeler ve bilyalarla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı madde ele geçirildi.
Sarıyer Küçük Armutlu bölgesinde bulunan 20 adrese yönelik hava destekli eş zamanlı operasyonda R.Ş., B.G., H.Y., E.Ç., E.Y. ve F.G. isimli 6 şüpheli gözaltına aslındı. Gözaltına alınan şüphelilerden F.G.’nin “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma”, E.Ç. isimli şahsın ise “Kamu Malına Zarar Verme” suçundan arandıkları ortaya çıktı.Eş zamanlı operasyonlarda yapılan aramalarda 1 kilo 450 gr ağırlığında çeşitli kimyasal maddeler ve bilyalarla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, 4 adet telsiz, 45 adet havai fişek, ve 2 adet örgütsel içerikli yasadışı pankart ele geçirildi.