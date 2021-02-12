DHKP-C’nin Türkiye sorumlusunun gözaltına alınması polis kamerasında

DHP-C’nin Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu İstanbul’da gözaltına alındı. Eroğlu’nun gözaltına alındığı operasyon polis kamerasına yansıdı.Geçen yıl örgüte yönelik operasyonda hücre evindeki özel bölmede DHKP-C’li Ümit İlter ile birlikte ‘sağır oda’ diye tabir edilen bölmede yakalanan DHKP-C’nin Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu örgüt kurma ve yönetmekten yargılandığı mahkemece tutuklanmış, bir süre önce de ‘ev hapsi’ statüsüne alınarak cezaevinden tahliye edilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Terörden Arananlar’ listesinde ‘gri’ kategoride bulunan Eroğlu, tahliye edildikten sonra savcılığın itirazı üzerine hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Sarıyer Armutlu’da bir eve yapılan baskında Caferi Sadık Eroğlu gözaltına alındı. Eroğlu sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürülürken, yapılan operasyon polis kamerasına yansıdı.