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Die Welt Gazetesi muhabiri Deniz Yücel, yargılandığı davada ’FETÖ terör örgütü propagandası yapmak’ ile ’halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ suçlarından beraat etti. Mahkeme, sanık Yücel’i ’PKK terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 2 yıl 9 ay hapis

Die Welt Gazetesi muhabiri Deniz Yücel, yargılandığı davada ’FETÖ terör örgütü propagandası yapmak’ ile ’halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ suçlarından beraat etti. Mahkeme, sanık Yücel’i ’PKK terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 2 yıl 9 ay hapis cezası çarptırdı.

Die Welt Gazetesi muhabiri Deniz Yücel, yargılandığı davada ’FETÖ terör örgütü propagandası yapmak’ ile ’halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ suçlarından beraat etti. Mahkeme, sanık Yücel’i ’PKK terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 2 yıl 9 ay hapis
Die Welt Gazetesi muhabiri Deniz Yücel, yargılandığı davada ’FETÖ terör örgütü propagandası yapmak’ ile ’halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ suçlarından beraat etti. Mahkeme, sanık Yücel’i ’PKK terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 2 yıl 9 ay hapis cezası çarptırdı.
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