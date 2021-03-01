‘Dijital para dolandırıcılığı’ operasyonunda 27 şüpheliden 11’i tutuklandı

İstanbul’da dijital para üretimi yaparak yüksek kazanç elde etme vaadiyle yüzlerce vatandaşı dolandırdıkları iddia edilen 27 şüpheliden 11’i tutuklanırken, 16 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dijital para üretimi yaparak yüksek kazanç elde etme vaadiyle 328 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 37 kişilik şebekeden 27 kişi düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 11’i “suç işlemek amaçlıyla örgüt kurma”, “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme, 12 şüpheli hakkında 50 bin lira güvence bedeli ödemek suretiyle adli kontrol hükmü uyguladı. Şüphelilerden 3’ü hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verilirken, 1 şüpheli hakkında ise 50 bin lira güvence bedeli ödeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şebekenin kullandığı yöntemle 327 vatandaşı dolandırarak toplamda 1 milyon 270 bin 779 euro, 12 bin dolar ve 4 milyon 177 bin 374 lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.