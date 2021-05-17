Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü bariyere çarptı

Kadıköy’de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü bariyere çarptı
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Kadıköy’de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 13.30 sıralarında D -100 Karayolu Kartal istikameti Göztepe Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elif Gündoğdu kontrolündeki 34 DIC 647 plakalı otomobil, Kadıköy istikametinden Kartal istikametine doğru ilerlediği sırada sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyerlere çarptı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan araç sürücüsü, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza sebebiyle olay yerinde trafik yoğunluğu oluştu. Otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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