Direksiyon hakimiyetini kaybetti, otoyol aydınlatma direğine çarparak durabildi

Arnavutköy Çevreyolunda yağışlı havanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücü yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Sürücünün çarptığı aydınlatma direği ise devrilerek otoyola düştü.Kaza, Pazar akşamı saat 21.30 sularında Arnavutköy - Sultangazi çevre yolunun kozlar mevkiinde meydana geldi. Yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 DIM 706 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek otoyolun aydınlatılmasında kullanılan elektrik direğine çarptı. Sürücünün çarptığı elektrik direği otoyola devrildi. Kaza da herhangi bir yaralanan olmazken direğin devrildiği otoyol kısa süre trafiğe kapatıldı.