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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki araçlara çarparak durabildi

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Küçükçekmece’de bir araç, park halindeki iki otomobile ve bir minibüse çarptı. Kazada sürücü kursu öğretmeni ağır yaralandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki araçlara çarparak durabildi
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Küçükçekmece’de bir araç, park halindeki iki otomobile ve bir minibüse çarptı. Kazada sürücü kursu öğretmeni ağır yaralandı.

Olay, Küçükçekmece Atakent 4. Cadde üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DYH 958 plakalı araç, cadde üzerinde seyir halinde ilerlerken buzlanmadan dolayı kayarak park halinde duran iki otomobil ve bir minibüse çarptı. Araç, sürücü kursu öğretmeni Kader D.’ye çarptıktan sonra savrularak refüje çıktı. Ağır yaralanan Kader D. hastaneye kaldırılırken, araçlarda hasar oluştu.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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