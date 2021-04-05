Direksiyonu bırakarak ayakta oynayan tır sürücüsü gözaltına alındı

İstanbul Arnavutköy’de hızla giden tır içerisinde direksiyonu bırakıp ayağa kalkarak oyun oynayan tır sürücüsü gözaltına alındı. Bin 880 lira para cezası kesilen sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince gözaltına alınan sürücü H.Ş.’ye Emniyet Kemeri Takmamak, Saygısızca Araç Kullanmak, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek, Muayene yaptırmamak 2.Kez, Reklam-Logo İşletmemek, Takograf Kullanmamak suçlarından toplamda bin 880 lira idari para cezası uygulandı.Sürücü belgesi gerekli sağlık şartlarını sağlayana kadar geçici olarak iptal edilen sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.