Doğu Perinçek’e hakaret ettiği iddia edilen Ahmet Nesin’e adli para cezası

Gazeteci yazar Ahmet Nesin, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğun Perinçek’e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, ‘hakaret’ suçundan bin 620 TL adli para cezasına çarptırılarak hükmün açıklanması geri bırakıldı.Gazeteci yazar Ahmet Nesin’in, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e sosyal medya hesabından söylediği, ‘Aziz Nesin bu yüzde 60’ı aptaldır lafını Doğu Perinçek’i tanıdıktan sonra mı söyledi. Saray soytarısını bile geçtin Perinçek. Yakında kapatma olma da. Doğu Perinçek, gerçekten çok aşağılık bir kişiliğin varmış. Seni niye hapsettiler ki. Tımarhaneliksin sen. İflahın na mümkün bir hastasın’ sözleri dolayısıyla hakaret ettiği gerekçesiyle ‘hakaret’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde basit yargılama ile usulü ile görülen davada mahkeme, sanık Ahmet Nesin’in ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan bin 620 TL adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, Nesin’in cezasına hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.