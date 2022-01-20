Doktorun saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Yalova Devlet Hastanesi’nde randevu alamadığı için görevi başındaki dahiliye uzmanı doktora saldıran bir hasta ve yakınının saldırı anları, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesinde bulunan Yalova Devlet Hastanesi ek hizmet binasında, randevusu olmadığı ileri sürülen E.K. ve bir yakını, Dahiliye Uzmanı Doktor Şevki Melikoğlu’nun odasına aniden girdi. Doktoru darp eden şüpheliler, hastane güvenliği tarafından etkisiz hale getirilmesinin ardından polise teslim edildi. Saldırı anları, hastanedeki panik ve güvenlik görevlisinin saldırganları durdurup hastaneden çıkararak ekiplere teslim ettiği o anlar hastanedeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Saldırganların Çiftlikköy Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ederken, Doktor Şevki Melikoğlu tedavisinin ardından emniyete giderek şahıslardan şikayetçi oldu.

(MUG-MŞ)