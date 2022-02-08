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Döküm fabrikasında çıkan yangın paniğe sebep oldu

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Kocaeli’de bulunan bir döküm fabrikasında kablolardan çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Döküm fabrikasında çıkan yangın paniğe sebep oldu
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Kocaeli’de bulunan bir döküm fabrikasında kablolardan çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan bir döküm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikadaki kablolardan çıkan yangını fark eden işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangın kısa sürede büyümeden söndürdü.

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Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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