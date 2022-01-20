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Dolandırıcılara karşı polis pazara çıktı

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Tekirdağ’da Pazara inen polis ekipleri, pazara inen vatandaşları ve esnafı dolandırıcılık konusunda uyararak, bilgilendirme broşürü dağıttı.

Dolandırıcılara karşı polis pazara çıktı
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Tekirdağ’da Pazara inen polis ekipleri, pazara inen vatandaşları ve esnafı dolandırıcılık konusunda uyararak, bilgilendirme broşürü dağıttı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarmak konusunda çeşitli uygulamalar ve etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. Vatandaşların dolandırıcılara kanmamaları için internet ve görsel medya alanında yapılan uyarıların yanı sıra polis ekipleri sokaklar ve meydanlara inerek vatandaşları yüz yüze dolandırıcılık konusunda uyarıyor.

Polis pazara çıktı

Vatandaşları dolandırıcıların ağından korumak için Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş şube ekipleri İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘Mal varlığına Karşı İşlenen Suçlar’ konulu broşürleri Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinin en yoğun pazarlarından biri olan Perşembe Pazarının giriş ve çıkışlarına astı. Daha sonra pazara çıkan polis ekipleri karşılaştıkları vatandaşları ve esnafa broşür dağıtarak, "Kendini hakim savcı ve polis olarak tanıtarak, sizden para isteyenlere kesinlikle itibar etmeyiniz" diye uyarıda bulundu.

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Pazar esnafı ve vatandaşlar ise bu uygulama ve uyarılardan çok memnun olduğunu ifade ederek, polis ekiplerine teşekkür etti.

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