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Dolmabahçe Sarayı’nda korkutan yangın

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Dolmabahçe Sarayı’nda bulunan parke atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Dolmabahçe Sarayı’nda korkutan yangın
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Dolmabahçe Sarayı’nda bulunan parke atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Beşiktaş’ta bulunan Dolmabahçe Sarayı’nın parke atölyesinde saat 08.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası çalışanların ihbarıyla olay yerine tedbir amaçlı çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve çalışmaları sonucu kısa sürede büyümeden söndürülürken, Dolmabahçe Sarayı’nda kısa süreli yangın paniği yaşandı.

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