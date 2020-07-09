Dolmabahçe’de hareketli dakikalar: şüpheli kadın gözaltına alındı

Dolmabahçe’de askeri kışla önünde hareketsiz bir şekilde yatarak değişik hareketler sergileyen şüpheli bir kadın polisi alarma geçildi. Emniyetin teyakkuza geçtiği olayda yolun kesen polis, çağrısı sonrası teslim olan kadının gözaltına aldı.
Polisi alarma geçiren kadın gözaltına alındıAkli dengesi bozuk olduğu düşünülen kadın şahıs ise polis çağrısına, “Beni otelden attılar, su, çay ve yemek vermediler, benim suçum ne” diyerek karşılık verdi. Bir süre daha polisin çağrılarına direnen kadın ardından teslim oldu. Kadının üstüne ve vücudunu incelemeyen polis, şüpheli bir duruma rastlamadı. Gözaltına alınan kadın ifadesi alınmak ve işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.