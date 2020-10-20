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Dolmabahçe’de toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında Beşiktaş Dolmabahçe’de toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Dolmabahçe’de toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında Beşiktaş Dolmabahçe’de toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yeni tip korona virüs(Covid-19) vakalarının yeniden artmasıyla İçişleri Bakanlığı’nın seferberliğiyle başlatılan korona virüs denetimleri tüm illerde gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Trafik Şube ekipleri Dolmabahçe’de denetim yaptı. Denetimler sırasında ekipler, hem yolculara hem de sürücülere kurallara uymaları yönünde sık sık uyarılarda bulundu.

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