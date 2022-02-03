Dolmuşçular tünel kapatıp asker eğlencesi yaptı

Esenyurt’ta bir dolmuş sürücüsünün askere gidecek olmasından dolayı arkadaşları konvoy düzenleyip ortalığı birbirine kattı. Trafikte tehlikeli hareketler yapan grup, daha sonra tünel kapatıp meşale yaktı. Yaşanan olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir dolmuş sürücüsünün, asker eğlencesi vatandaş için çileye dönüştü. Dolmuş ve sivil araçlarıyla konvoy yapan grup trafikte tehlikeli hareketler yaparak tur attı, daha sonra ilçenin en işlek alt geçitlerinden birini trafiğe kapattı. Asker gidecek kişiyi defalarca havaya atan grup, yüksek ses müzik açıp meşale yakarak ortalığı dumana boğdu. Dakikalarca süren sözde eğlence vatandaşı çileden çıkardı. Kornaya basarak tepki gösteren vatandaşlar grubun dağılmasıyla yolda ilerleyebildi. Yaşanan anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.