İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli ve Sakarya’da çekici ve dorse hırsızlığı yapan Asım Bilgin liderliğindeki suç örgütünü takibe aldı. Yaklaşık 4 ay süren teknik takip yapan ekipler, örgütün pandemi döneminde kullanılmayan dorse ve çekicileri çaldıklarını belirledi. Zanlıların dorselerin bir kısmını hurda olarak kilosu 3 TL’den sattıklarını, bir kısmını da şaselerini değiştirerek pazarladıklarını tespit etti. Yaklaşık 2 milyon TL vurgun yapan çeteye operasyon düzenleyen ekipler 10 ayrı adrese yaptıkları baskınlarda 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Örgüt lideri Asım Bilgin ve diğer 3 şüphelinin ise başka bir suçtan dolayı cezaevinde oldukların belirlendi. Yapılan operasyonda 8 adet dorse ve çekici ele geçirildi. Şahısların hırsızlık anları güvenlik kameralarına da yansıdı.
Dorse çetesine operasyon
İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TIR DORSELERİNİ ÇALARAK SATAN ŞEBEKEYE YÖNELİK OPERASYON DÜZENLEDİ. YAKLAŞIK 2 MİLYONLUK VURGUN YAPAN 11 KİŞİLİK ÇETE ÇÖKERTİLDİ. ŞÜPHELİLERİN HIRSIZLIKLARI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.
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