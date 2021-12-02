Duble yolda otomobil bariyere ok gibi saplandı: 1 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde D020 duble karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Kaynarca-Adapazarı D020 duble karayolu İkizceosmaniye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaynarca istikametinden Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 BCM 44 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç İkizceosmaniye yol ayrımında bulunan bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekiplerce, yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Aracın hurdaya döndüğü ve sürüsünün yaralandığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.