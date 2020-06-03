Dudullu OSB’de özel güvenlik görevlisi, uyardığı iki kişi tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü

Dudullu OSB’de özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Murat Kaya, deponun önünde durdukları için uyardığı iki kişi tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Yakalanan katil zanlıları çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Büro Amirliğine bağlı ekiplerin Murat Kaya’nın öldürülmesi olayıyla ilgili çalışmaları neticesinde şüpheliler Kartal’da bir adreste suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalandı. Polisin gözaltına aldığı iki kişi Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Katil zanlılarından Taha B. (26)’nın Uyuşturucu, Kasten yaralama, Hırsızlık, Tehdit; Denizcan A. (26)’nın ise Uyuşturucu, Mukavemet gibi suçlardan emniyette kayıtları olduğu öğrenildi. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan iki katil zanlısı tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin plakası olmayan beyaz renkli lüks bir araçla olay yerine geldikleri, güvenlik görevlisi Murat Kaya’ya ateş edip kaçtıkları, Kaya’nın da can havliyle kendini kurtarmak için kulübenin arkasına doğru gittiği görüldü. Görüntülerin devamında ise, yaralı haldeki Kaya’nın sedyeyle olay yerine gelen ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldüğü izlendi.