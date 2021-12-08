Düğün konvoyunda dehşet yaşatmıştı, yaklaşık 1 yıl sonra İstanbul’da yakalandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde nikah konvoyunda çıkan tartışma neticesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği iki kişinin ise yaralandığı silahlı kavgada kayıplara karışan şüpheli yaklaşık 1 yıl sonra İstanbul’da yakalandı. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 28 Ocak 2021 tarihinde öğlen saatlerinde Sakarya Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir hastanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi Beyhekim Sokak’ta bulunan özel hastane önünde kimliği belirsiz bir kişi, nikah konvoyunda tartışma yaşadığı 3 kişiye yanında taşıdığı silahla kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan Ali Atmaca, Furkan Atmaca, Abdulkadir Atmaca yaralandı. Bölgede bulunan özel hastanenin sağlık ekipleri hemen yaralılara müdahale için bölgeye koştu. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaşanan dehşet saldırı sonrasında sağlık çalışanlarının yaralılara müdahale ettiği anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaydedilen görüntüler yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralılardan Furkan Atmaca ve Abdulkadir Atmaca’yı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Atmaca burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

1 yıl sonra İstanbul’da yakalandı

Düğün konvoyunda başlayan kavgada bir kişinin ölümüne iki kişinin yaralanmasına sebep olan şüpheli, olay yerinden kaçarak kayıplara karışmıştı. Konuya ilişkin başlatılan çalışma neticesinde kimliği belli olan ve kayıplara karışan 27 yaşındaki H.B., Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince yaklaşık 1 yıl sonra İstanbul’da yakalandı. Gözaltına alınarak Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan katil şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.