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Dur ihtarına uymayan sürücü alkollü çıktı

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100 Karayolu’nda trafik polisleri tarafından yapılan uygulamada dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Dur ihtarına uymayan sürücü alkollü çıktı
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100 Karayolu’nda trafik polisleri tarafından yapılan uygulamada dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

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Olay, İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu İstanbul istikametinde trafik polisleri tarafından yapılan uygulamada, C.Ö. idaresindeki 34 BZS 463 plakalı Volkswagen marka kamyonet, dur ihtarına uymayıp kaçtı. Yolun devamında devriye bekleyen trafik polisleri, aracı D-100 Karayolu üzerinde yakaladı. Araçtan indirilerek alkol testi yapılan sürücünün 0.55 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bunun üzerine şahsa cezai işlem uygulanırken, araç ise trafikten men edilerek çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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