Durdurulan tırda 16 milyon 260 bin adet makaron ele geçirildi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon neticesinde 16 milyon 260 bin adet gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen makaron ele geçirildi. Konuya ilişkin ise 2 şüpheli gözaltına alındı.

Durdurulan tırda 16 milyon 260 bin adet makaron ele geçirildi
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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon neticesinde 16 milyon 260 bin adet gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen makaron ele geçirildi. Konuya ilişkin ise 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde gümrük kaçağı ürünlere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde bir depoya operasyon düzenledi. Ekiplerin düzenledikleri operasyon neticesinde 16 milyon 260 bin adet gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen makaron ele geçirilirken konuya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

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