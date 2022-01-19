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Dursunbey’de kar yağışı yerini tipiye bıraktı

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Balıkesir’in en yüksek rakımlı ilçeleri arasında yer alan Dursunbey’de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı öğle saatlerinde etkisini artırarak tipiye dönüştü.

Dursunbey’de kar yağışı yerini tipiye bıraktı
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Balıkesir’in en yüksek rakımlı ilçeleri arasında yer alan Dursunbey’de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı öğle saatlerinde etkisini artırarak tipiye dönüştü.

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Dursunbey’de sabah saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı yerini tipiye bıraktı. İlçe genelinde okullar bir gün süreyle tatil edildi. Tipi şeklinde kar yağışı Dursunbey merkezinde kameralarca kaydedilirken ara sokaklarda çocuklar kar topu oynayarak vakit geçirdi. Tipi yağışıyla birlikte Dursunbey’de ulaşımı da aksattı. Ana arter ve ara sokaklarda Dursunbey Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparak yolları açık tutmaya çalıştı.

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