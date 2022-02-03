Duruşmada tahliye aldı, kalp krizi geçirdi

Bakırköy Adalet Sarayı’nda Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan ve kalp hastası olduğu öğrenilen tutuklu sanık A.S. (52), mahkemenin tahliye kararı üzerine kalp krizi geçirdi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bakırköy Adalet Sarayı’nda 7.Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada, kalp hastası olduğu da öğrenilen 52 yaşındaki tutuklu sanık A.S., mahkemenin kendisi hakkında tahliye kararı vermesi üzerine kalp krizi geçirdi.

İlk müdahale mahkeme salonunda yapıldı

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, duruşma salonunun olduğu kata gelerek ilk müdahaleyi burada yaptı. Müdahalenin ardından jandarma ekiplerinin de yardımıyla ambulansa taşınan A.S. hastaneye kaldırıldı.