Duvarın oyuğuna saklanan kedilerin canlı canlı gömüldüğü iddiası ortalık karıştırdı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir sitenin duvarındaki oyuğun, içerisinde saklanan kediler olmasına rağmen beton dökülerek kapatıldığı iddia edildi.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitenin duvarındaki oyuk, tadilat yapıldığı gerekçesiyle site yönetimi tarafından beton dökülerek kapatıldı. Oyuğun içinde kedilerin saklandığını iddia eden site sakinleri ise dökülen betonu kırdı. Vatandaşların betonu kırıp, kedileri kurtarmak için uğraştığı anların görüntüsü ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"Kediler orada yağmurdan, soğuktan, köpekten saklanıyorlar"

Kedilerin iki kez aynı alana kapatıldığını ileri süren site sakini Lütfiye Çelik, "İkinci defada tekrar kendi ellerimizle kırdık ve hayvanları içeriden çıkardık. Site yönetimi ne kadar kabul etmese de kapıcılar ’Bize emri site yönetimi verdi’ diye söyledi. Ben daha önce böyle bir şeye şahit olmadım ama su kaplarını, mama kaplarını atıyorlar. Bunlara şahit oldum. Tutarsızca açıklama yapıyorlar. ’Bir araya toplayalım, hayvanları oraya kapatalım’ diye söylüyorlar. Ama olacak gibi değil. Kediler orada yağmurdan, soğuktan, köpekten saklanıyorlar. Oraya girdikleri zaman çıkma şansları yok. Daha sonra yapıldıysa onu bilmiyorum ama yok. Duyarlı olmamız lazım" dedi.

"İçeride kedi olmasına rağmen üzerine beton kapatıldı"

Kendilerinin 2008 yılından bu yana bu sitede kedilerle birlikte yaşadıklarını söyleyen site sakini Serap Ezer ise "2 ay önce yönetimimiz değişti. 2008’den beri burada hiçbir sıkıntı yaşamıyorduk. Kedilerimiz de hiçbir sıkıntı yaşamıyordu. Fakat yeni yönetim ‘Kedi düşmanı değiliz’ demelerine rağmen kedilere karşı anlamsızca bir politika yürütmeye başladılar. Su kaplarını kapıcılar kaldırıyorlar, mama kaplarımızı çöpe atıyorlar. Geçen arkadaki binada içeride kedi olmasına rağmen üzerine beton kapatıldı ve iki kedi içeride kaldı. Arkadaşımızın kediyi fark etmesiyle olay yönetime intikal etti ve biz orada zorla o betonu kırdırıp kedileri oradan çıkardık. Olayın 2-3 gün sonrasında benim oturduğum binanın önünde baktığımız bir kedi yavrusuna aynı şekilde tepki gösterdiler. Kapıcılar geldi, yönetimin asla kedi istemediğini, insanların kapıdan çıkınca kediyle karşı karşıya gelmek istemediklerini söylediler. Bu şekilde beyanda bulundular. Burada kedilere karşı bir toplama politikası, kedileri buradan yok etme politikası başlattılar. Biz 2008’den beri burada nasıl yaşıyorsak kedilerle mutlu bir şekilde, aynı şekilde kimsenin karışmamasın istiyoruz. Mutlu bir şekilde yaşamak istiyoruz" diye konuştu.

"Bizim üzerimizden beddua seansları yapıldı"

Gerçekleşen olayın çekilen videolarla birlikte çarpıtılarak sosyal medyada kendilerine iftira atıldığını aktaran site yöneticisi Bahadır Akbaba da, "Kedilerin yuvası olduğunun iddia edilmesi üzerine sosyal medyada paylaşılan bir video ile birlikte bizim üzerimizden beddua seansları yapıldı. Burada yapılan bir tadilat işlemi. Bizim binalarımız 2007 yılında yapıldı ve çökme tamamlandıktan sonra bu alanda yağmur giderleri ve mutfak giderleri var. Bunlar koptuğu için tamir ve tadilat işlemi yaptık. Yaptığımız yerin yanında elektrik panosu var. Bizim apartmana elektrik sağlayan pano orada. Onun yanında merkezi sistem ısıtma kullanıyoruz, kazanlarımız var. Biz bu apartmanın güvenliğini ve tamirini yapmak zorundayız yönetim olarak. Kat Mülkiyet Kanunu’nun bize emrettiği madde budur ve bizde bunun üzerine işlemlerimizi gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

"Burada zafiyet oluşturacak en ufak bir konu yok"

Kedilerin içeride olduğunu bilmediklerini kaydeden Akbaba, "İçeride zaten sığınağa açılan büyük bir delik var. Arkadaşlara buranın kapatılması talimatını verirken, ’İçeride herhangi bir canlı olup olmadığına dikkat edin’ diye söyledik. Daha sonra olayları öğrendikten sonra ilk iş olarak arkadaşlarla görüştüm. Bana ’Başkanım arkada büyük bir delik var zaten, orayı kapatmadık. Biz kontrol ettik, içeride bir şey yoktu ama olur da bir şey olursa sığınağa geçer, oradan çıkartırız, sonra da tekrar arka tarafı kapatırız’ dediler. Burada zafiyet oluşturacak en ufak bir konu yok. Böyle bir şey mümkün değil. Hiçbir insan bir canlıyı bile bile isteye isteye canlı canlı gömebilir mi? Doğru değil bunlar. Biz burada komşularımızla huzurlu yaşamak istiyoruz ve bunu da deklare ediyoruz. Bizim hayvanlarla bir alıp veremediğimiz yok. Burada belediyenin koymuş olduğu kulübeler var, mama kapları var. Hayvanların orada yaşamasıyla ilgili hiç problem yok. Biz bunlara karşı değiliz zaten. Yaptığımız tamamen tamir ve tadilat, binanın güvenliğini sağlamak için orada bulunan elektrik panosunu korumak için. Ama bambaşka yerlere çekildi. Burada bizim üzerimizden bir linç kampanyası başlatıldı" ifadelerini kullandı.

"Polisler olay yerinde tahkikat yaptılar"

Ortak yaşam alanlarında hayvanların içeriye girip pislemesinden rahatsız olan site sakinleri olduğunu belirten Akbaba, sözlerini şöyle noktaladı:

"İnsanların kapısına dışkılarını bırakıyor ve bu arkadaşlarımız ısrarla bu dışkıların kokmadığını, insanların bundan rahatsız olmaması gerektiğini bize defaatle söylediler. İnsanlar bu konuda rahatsız da olabilir. Benim eşim kediden korkuyor ve bayıldı. İki kere kucağımda eve götürdüm. Terapi gördü, şu anda kedi sevdiği için ben çok mutluyum. Cumartesi günü olay gerçekleşti, sosyal medyada yayıldıktan sonra pazartesi günü sabah polisler geldi. Polislerle beraber geldik ve onlar olay yerinden tahkikat yaptılar, tutanaklarını tuttular, komiserlerine bilgi verdiler. ’Komiserim burada zafiyet oluşturacak herhangi bir durum yoktur’ deyip gittiler. Daha sonra belediyeden zabıta ekipleri geldi. Hanımefendilere ’Bu kediler sizin mi?’ diye sordular. ’Hayır bizim değil, sokak kedisi’ dediklerinde ’Bu sizi ilgilendirmez, biz belediye olarak onlar için yuva yaptık, onlar için mama kapları koyduk. Orada ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bunları apartmana almanız uygun değildir’ dediler. Bunlar bizim devletimizin yetkili kurumlarından gelen memur arkadaşlar. Ertesi gün Milli Parklar ve Doğa Korumadan geldiler. Tutanak tutuldu, bütün yasal haklarımız saklıdır zaten"