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(Düzeltme) Evine giren kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde evine giren kişiyi bıçaklayarak öldüren ev sahibi tutuklandı.

(Düzeltme) Evine giren kişiyi öldüren şahıs tutuklandı
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde evine giren kişiyi bıçaklayarak öldüren ev sahibi tutuklandı.

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Olay, 14 Ocak Cuma günü Gölcük ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. İddiaya göre, O.K. evinin alt katından gelen seslere uyanarak kontrol etmek amacıyla aşağıya indi. O.K., evin içinde karşılaştığı Murat Yarar’ı bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Murat Yarar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, O.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

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