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(Düzeltme) Maltepe’de koca dehşeti, önce hemşire eşini öldürmeye kalktı, sonra intihara teşebbüs etti

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Maltepe’de Ö.T. tartışma yaşadığı hemşire eşini silahla yaraladıktan sonra aynı silahla intihara teşebbüs etti. Ö.T. ve ağır yaralanan genç kadın hastanede tedavi altına alındı.

(Düzeltme) Maltepe’de koca dehşeti, önce hemşire eşini öldürmeye kalktı, sonra intihara teşebbüs etti
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Maltepe’de Ö.T. tartışma yaşadığı hemşire eşini silahla yaraladıktan sonra aynı silahla intihara teşebbüs etti. Ö.T. ve ağır yaralanan genç kadın hastanede tedavi altına alındı.

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Olay, dün 14.00 sıralarında Maltepe Zümrütevler, Mahallesi Canay Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, oturdukları apartman dairesinde tartışmaya başlayan Ö.T. isimli şahıs, hemşire olan eşi C.T.’yi silahla yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eşini silahla yaralayan Ö.T. ise aynı silahla kendini vurarak intihara teşebbüs etti. Sağlık ekipleri olayda ağır yaralanan genç kadını ve Ö.T.’yi hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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