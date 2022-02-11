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(Düzeltme) Sedef Kabaş hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, ’Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na yönelik sözleri nedeniyle ise ’kamu görevli

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(Düzeltme) Sedef Kabaş hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, ’Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na yönelik sözleri nedeniyle ise ’kamu görevlisine hakaret’ suçundan toplamda 11 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

(Düzeltme) Sedef Kabaş hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, ’Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na yönelik sözleri nedeniyle ise ’kamu görevli
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(Düzeltme) Sedef Kabaş hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, ’Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na yönelik sözleri nedeniyle ise ’kamu görevlisine hakaret’ suçundan toplamda 11 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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