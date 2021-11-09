(Düzeltme) "Şehit yakınına küfür" soruşturmasında Hüseyin Tarık Arda gözaltına alındı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Bingöl’deki esnaf gezisi sırasında bir şehit yakınına küfür edilmesiyle ilgili Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan’ın istifasının ardından bir gelişme daha yaşandı. Söz konusu gezi sırasında yaşanan olayda şehit yakınına küfür ettiği öne sürülen Hüseyin Tarık Arda, İstanbul’da gözaltına alındı.

Cuma günü Bingöl’de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ziyareti sırasında meydana gelen olayda, bir şehit yakını partililere karşı bazı iddialarda bulunmuştu. O dönem Grup Başkan Vekili olan Lütfü Türkkan, şehit yakınına küfür ederek şehit ailelerinden ve kamuoyundan büyük tepki toplamıştı. Yaşanan küfürlü saldırının ardından gelen tepkiler üzerine Türkkan Genel Başkan Vekilliği görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Küfürlü saldırının hedefindeki şehit yakınının, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak şikayetçi olduğu ve bu nedenle soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Şehit yakınına küfrettiği ve tekme attığı iddia edilen İYİ Partili Hüseyin Tarık Arda hakkında da şikayet olduğu kaydedildi. Arda’nın kişisel sosyal medya hesabında, olay sırasında Lütfü Türkkan’ın arkasında olduğunu söyleyen ve küfür iddiaların reddeden Hüseyin Tarık Arda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Hüseyin Tarık Arda’nın Vatan Caddesi’nde yer alan İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.