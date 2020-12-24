(Düzeltme) Şişli Polis Merkezi önündeki cinayetin zanlıları adliyeye sevk edildi

Şişli Polis Merkezi önünde iki farklı kurye grubu arasındaki kavgada işlenen cinayet ile ilgili iki kişi adliyeye sevk edildi. Katil zanlısının ise hastanedeki tedavisi sürerken, zanlının ailesinin de cinayetten sabıkalı olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz salı günü saat 17.00 sıralarında Şişli Mehmetçik Caddesinde bulunan Polis Merkezi önünde meydana gelen olayda, husumetli iki ayrı kurye grubu çalışanları karşılaşmış ve aralarındaki kavga sonucu çıkan silahlı saldırıda Batuhan K. yaralanmış Ozan T. ise hayatını kaybetmişti. Olayı gerçekleştiren Muhammet T. ise, polis ekiplerince etkisiz hale getirilmesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu olaya karıştıkları belirlenen Davut K. ve Gazi K. gözaltına alınmış, şahıslar sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülmüştü.

Öldürdüğü kişi akrabasıymış

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince ifadeleri alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Muhammet K.’nin, başından vurarak öldürdüğü Ozan T. ile akraba oldukları öğrenildi.

Ailece sabıkalı çıktılar

Öte yandan, zanlı Muhammet K.’nin geçtiğimiz 7 Ocak’ta Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde ambulanstan sedyeyle indirilirken bıçaklanarak öldürülen Emre Tyler Mays’ın katili Akın K.’nın kardeşi olduğu belirlendi. Muhammet K.’nin babasının da önceden işlediği bir cinayet sebebiyle 11 yıl cezaevinde yattığı ortaya çıktı. Muhammet K.’nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.