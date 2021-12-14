banner4556

(Düzeltme) Uçurumdan düşerek hayatını kaybetti

banner4336

Yalova’nın Altınova ilçesi Ballıkaya mevkiinde manzarayı seyretmek isteyen bir vatandaş, yaklaşık 150 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

(Düzeltme) Uçurumdan düşerek hayatını kaybetti
banner3909

Yalova’nın Altınova ilçesi Ballıkaya mevkiinde manzarayı seyretmek isteyen bir vatandaş, yaklaşık 150 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

banner4575

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen Altınova Belediyesi İtfaiyesi, uçurumdan düşen Osman D.’ye ulaştı. Olay yerine gelen AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri, uçurumdan düşerek hayatını kaybeden vatandaşı düştüğü yerden çıkartarak yetkililere teslim etti.

Osman D.’nin cenazesi otopsi için Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Galatasaray’dan, Muslera’nın sağlık durumuna...
Galatasaray’dan, Muslera’nın sağlık durumuna...
  1. SPOR

banner4558

banner3841

banner4391

banner4349