E-5 Karayolu’nda alev alev yanan kamyonet kamerada

Avcılar’da gece saatlerinde E-5 Karayolu’nda seyir halindeyken bir anda motor kısmında dumanlar yükselen kamyonet alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçta çıkan yangın kontrol altına alınırken küle dönen kamyonetin görüntüleri cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Alevler içerisinde kalan otomobilde patlamalar yaşandı
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken alevlerin yükseldiği kamyonette patlamalar yaşandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken küle dönen kamyonet kullanılamaz hale geldi. O anlar ise cep telefonu kameraları ile kaydedildi.Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020, 11:00