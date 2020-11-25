E-5 karayolunda otomobil motosikletliye çarpıp kaçtı

E-5 karayolu Okmeydanı mevkisinde otomobilin sıkıştırarak çarptığı motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü kaçarken, motosikletli kuryeler ise meslektaşlarının başından bir an olsun ayrılmadı. Yaralı sürücünün ablası ise koşarak olay yerine geldi.
Ablası koşarak kardeşinin yanına geldi
Kazayı haber alan Çetinkaya’nın ablası ise koşarak olay yerine geldi. Kardeşinin yanında bir süre duran kadın bilincinin açık olduğunu görünce rahat bir nefes aldı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından ilk müdahalesi yapılan Çetinkaya, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza nedeniyle otoyolunda bir süre trafik yoğunluğu meydana geldi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.