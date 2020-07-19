E-5 karayolu Silivri Selimpaşa mevkisinde dün kaydedilen görüntülerde, düğün konvoyundaki araçlar seyrettiği esnada bir anda hızla şerit değiştirtip fren yapmaya başladılar. Bir süre sonra konvoydaki 7 araç birbirlerine “makas” da atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Arkadan seyreden sürücüleri bir an düşünmeyen ve geçişlerini engelleyen konvoydakiler, daha sonra gözden kayboldu. O anları kaydeden bir kadın, “Düğün konvoyu değil terör” diyerek duruma tepki gösterdi.Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2020, 09:32
E-5 karayolundaki düğün konvoyunda “makas” terörü
SİLİVRİ SELİMPAŞA MEVKİSİNDE 7 ARAÇ BİRBİRLERİNE MAKAS ATARAK TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜ
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