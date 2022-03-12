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E-5’te görüş mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı

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İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle trafikteki sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

E-5’te görüş mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı
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İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle trafikteki sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı, akşam itibariyle şiddetlenerek devam etti. Kar yağışı nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük yaşarken, trafikteki sürücüler ise zor anlar yaşadı. Kar yağışı nedeniyle zaman zaman görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler sinyallerini açarak yoluna devam etti. Öte yandan yoldaki karın etkisi ise dron ile havadan görüntülendi.

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